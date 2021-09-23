Kırcın ne demek, TDK'ya göre Kırcın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kırcın ne demek? Kırcın TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kırcın kelimesi. Peki kırcın ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kırcın nedir, kırcın kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kırcın kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kırcın kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KIRCIN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kırcın kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kırcın kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvan kıranı



KIRCIN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Son kırcında çok davar öldü.

