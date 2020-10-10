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Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden gözaltında

Milli Güvenlik Devlet Komitesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan'da cezaevinden çıkan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve taraftarlarının, evlerine düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden gözaltında

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve taraftarları evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, kitlesel gösteriler düzenlemek suçlamasıyla Almazbek Atambayev, Kanat Sagınbayev, Damir Musakeyev ve Farid Niyazov'un gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde başkent Bişkek'in dışındaki Koy-Taş köyünde Atambayev'in evinin önünde çok sayıda güvenlik gücü görülüyor.

Atambayev'in gözaltına alınması operasyonunun başkent Bişkek'te ordu ve polisin geçit töreni sırasında yapılması dikkati çekti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep etmek amacıyla Ala-Too Meydanı'nda dün taraftarlarını toplayan Atambayev, iki grup arasında çıkan kavganın ardından bölgeden ayrılmıştı.

Berna Akkaya
Editör


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