Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev'in aracına silahlı saldırı

Almazbek Atambayev, başkent Bişkek'teki Ala-Too meydanında taraftarlarıyla yaptığı mitingde iki grup arasında taş ve şişeler havada uçuştu.

Gösteri alanından uzaklaşan ve Almazbek Atambayev'in bulunduğu ifade edilen otomobile kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş edildi.

ATAMBAYEV, SALDIRDAN YARA ALMADAN KURTULDU

Otomobilin kapısına iki kurşun isabet ettiği, Atambayev'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

BİNAYI ABLUKADA TUTUYORLAR

Öte yandan, Atambayev'in gösteri düzenlediği Ala-Too meydanı yakınındaki başbakanlık binası önünde "geçici Başbakan" ilan edilen Sadır Caparov'un taraftarlarının gösterisi sürüyor.

Caparov'un başbakanlık makamının onaylanması talebiyle gösteri düzenleyen organizatörler, yarın daha geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Atambayev'in taraftarları Ala-Too meydanını boşaltılırken, başbakanlık binası önünde Caparov'un az sayıda destekçisi beklemeyi sürdürüyor.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

ALMAZBEK ATAMBAYEV KİMDİR?

Almazbek Atambayev, 1 Aralık 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Almazbek Atambayev, 17 Eylül 1956 tarihinde Arashan, Kırgızistan’da doğmuştur. Moskova Yönetim Enstitüsü, iktisat Bölümü'nden mezun oldu.

20 Aralık 2005'ten 21 Nisan 2006'daki istifasına kadar hükümette Endüstri, Ticaret ve Turizm bakanı olarak görev yaptı. Kasım 2006’da Bişkek’teki “Reform için” hareketinin şemsiyesi altında hükümet karşıtı protestoların liderlerinden biri oldu.

Kırgızistan Sosyal Demokrat Partisinin 30 Temmuz 1999'dan beri genel başkanı olan Almazbek Atambayev, 29 Mart 2007'den 28 Kasım 2007'ye kadar Kırgısiztan'ın başbakanlığını yaptı.

Atambayev, yaptığı evliliğinden ilk eşi Buazhar'dan dört çocuk sahibidir. İyi derecede Türkçe bilen Almazbek Atambayev, ikinci eşi Raisa Atambayeva ile 1988 yılında evlendi. Aliya Atambayeva, Diana Atambayeva adlarında çocukları vardır.

2000 yılının Ekim ayında yapılan başkanlık seçiminde aday olmuş ancak %6 oy alarak seçilememiştir.

2011 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayan Atambayev, üç partiden oluşan koalisyon hükümetinde 14 Kasım 2011 tarihinden bu yana Başbakanlık görevini yürütüyordu, Atambayev, seçim nedeniyle bu görevinden geçici olarak ayrılmıştı.

1 Aralık 2011 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 62,7 oy oranı ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı seçilmişti.