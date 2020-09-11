Muharrem İnce: Bütün herkese kapımız açıktırStockholm'de Kur'an yakma girişiminin ardından önlemler artıyorAltınordu yeni sezon formalarını tanıttı! Altınordu 2020-2021 sezonu formaları ne kadar?Kağıthane'de bir otomobil duvara çarptıHadise ve Kaan Yıldırım'dan yeni aşk pozu!FOX TV Yayın akışı | 12 Eylül Cumartesi Fox TV yayın akışı bugün neler var?TBMM Başkanı Şentop, Gafarova ile görüştüKırgızistan'da seçim için yarışacak parti sayısı 16'ya çıktıStar TV yayın akışı Cumartesi | Star TV bugün ne var? 12 Eylül Cumartesi yayın akışıShow TV yayın akışı | 12 Eylül Cumartesi Show TV yayın akışı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Kırgızistan'da seçim için yarışacak parti sayısı 16'ya çıktı

Kırgızistan'da seçim için yarışacak parti sayısı 16'ya çıktı

Kırgızistan'da Bütün Kırgızistan Partisi'nin açtığı davayla seçime girme hakkını elde etmesiyle 4 Ekim'deki genel seçime girecek parti sayısının 16'ya ulaştığı açıklandı.

Kırgızistan'da seçim için yarışacak parti sayısı 16'ya çıktı

Kırgızistan'da Bütün Kırgızistan Partisi'nin açtığı davayla seçime girme hakkını elde etmesiyle 4 Ekim'deki genel seçime girecek parti sayısı 16'ya çıktı. Merkez Seçim Komisyonu'nun (MSK) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MSK Bişkek İdare Mahkemesi'nin 9 Eylül 2020 tarihli kararını dikkate alarak Bütün Kırgızistan Partisi ve milletvekili aday listesinin kaydının yapıldığı duyuruldu. Böylece, kampanya süreci 4 Eylül'de başlayan genel seçime katılacak parti sayısı 16 oldu.

Kırgızistan'da seçim için yarışacak parti sayısı 16'ya çıktı

1920 MİLLETVEKİLİ YARIŞACAK

Parti kongresinde kabul edilen ve MSK'ye sunulan milletvekili aday listesindeki aday sıralamasının farklı olduğunu ileri süren bir adayın şikayetini dikkate alan MSK'nin partiyi seçim sürecine dahil etmemesi üzerine parti mahkemeye başvurmuştu.

Yaklaşık 4 milyon seçmenin bulunduğu Kırgızistan'da 120 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 16 partiden toplam 1920 milletvekili adayı yarışacak.

3 Ekim'e kadar sürecek kampanyanın ardından seçmenler, yurt içinde ve dışında kurulacak sandıklarda oy kullanacak.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT