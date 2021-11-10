Son dakika! Malatya'da çöken bina soruşturmasında 3 kişi tutuklandı!Triton ne demek, TDK'ya göre Triton kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika... Meral Akşener'in de bulunduğu konvoyda kaza meydana geldi!Dünyaca ünlü Amerikalı gurme Anya Von Bremzen Gaziantep'e geldi! Ünlü gurme bakın hangi Türk tatlısına hayran kaldı!Şahbaz isminin anlamı nedir, Şahbaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mehip isminin anlamı nedir, Mehip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dirik isminin anlamı nedir, Dirik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yegane isminin anlamı nedir, Yegane ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yafes isminin anlamı nedir, Yafes ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Oyaçiçek isminin anlamı nedir, Oyaçiçek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kırık Hayatlar'ın Öykü'sü Hatice Erkin'den kötü haber! Sette yüz felci geçirdi!

Kırık Hayatlar'ın Öykü'sü Hatice Erkin'den kötü haber! Sette yüz felci geçirdi!

Kırık Hayatlar dizisinde Öykü karakterine hayat veren Hatice İrkin çekimleri İzmir'in Urla ilçesindeki devam eden sette yoğun rüzgar nedeniyle yüz felci geçirerek hastaneye kaldırıldı

Kırık Hayatlar'ın Öykü'sü Hatice Erkin'den kötü haber! Sette yüz felci geçirdi!

Yayın hayatına Kanal D ekranlarında başlayan Kırık Hayatlar dizisi beklenen izlenme oranını alamayınca teve2’de yayınlanmaya başlamıştı. Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı Kırık Hayatlar dizisinden kötü haber daha geldi.

Yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturduğu Nöbetçi Yapım imzalı Kırık Hayatlar dizisinin çekimleri sırasında kötü bir olay yaşandı.

Kırık Hayatlar'ın Öykü'sü Hatice Erkin'den kötü haber! Sette yüz felci geçirdi!

HASTANEYE KALDIRILDI

Kırık Hayatlar dizisinde Öykü karakterine hayat veren Hatice İrkin, İzmir'in Urla ilçesinde devam eden çekimlerde, kaçırılma sahnesinde fazla stres yapan İrkin, apar topar hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ GÖRÜYOR

İrkin'in yaşadığı problemin, Urla'nın rüzgarı ve stresten kaynaklı bir sorun olduğu öğrenildi.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından genç oyuncunun tedavisine ilaçların yanı sıra bir süre egzersizlerle devam edeceği belirtildi.

Kırık Hayatlar'ın Öykü'sü Hatice Erkin'den kötü haber! Sette yüz felci geçirdi!

SETİ BIRAKMAK İSTEMEDİ

Hatice İrkin, yapım ekibi çekimlerine ara verebileceklerini söylemesine rağmen iyi olduğu sürece sete devam etme kararı aldı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT