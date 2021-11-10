Kırık Hayatlar'ın Öykü'sü Hatice Erkin'den kötü haber! Sette yüz felci geçirdi! Kırık Hayatlar dizisinde Öykü karakterine hayat veren Hatice İrkin çekimleri İzmir'in Urla ilçesindeki devam eden sette yoğun rüzgar nedeniyle yüz felci geçirerek hastaneye kaldırıldı

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Yayın hayatına Kanal D ekranlarında başlayan Kırık Hayatlar dizisi beklenen izlenme oranını alamayınca teve2’de yayınlanmaya başlamıştı. Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı Kırık Hayatlar dizisinden kötü haber daha geldi. Yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturduğu Nöbetçi Yapım imzalı Kırık Hayatlar dizisinin çekimleri sırasında kötü bir olay yaşandı. HASTANEYE KALDIRILDI Kırık Hayatlar dizisinde Öykü karakterine hayat veren Hatice İrkin, İzmir'in Urla ilçesinde devam eden çekimlerde, kaçırılma sahnesinde fazla stres yapan İrkin, apar topar hastaneye kaldırıldı. TEDAVİ GÖRÜYOR İrkin'in yaşadığı problemin, Urla'nın rüzgarı ve stresten kaynaklı bir sorun olduğu öğrenildi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından genç oyuncunun tedavisine ilaçların yanı sıra bir süre egzersizlerle devam edeceği belirtildi. SETİ BIRAKMAK İSTEMEDİ Hatice İrkin, yapım ekibi çekimlerine ara verebileceklerini söylemesine rağmen iyi olduğu sürece sete devam etme kararı aldı. Kırık Hayatlarhatice irkinyüz felci