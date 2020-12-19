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Kırıkkale'de Alkollü sürücü "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpıp kaçtı

Yaklaşık üç haftadır devam eden hafta sonları sokağa çıkma yasağının başladığı ilk gün olan Cuma günü K'ırıkkalede alkollü bir sürücü polisin dur ihtarına uymayarak polisleri yaraladı.

Kırıkkale'de Alkollü sürücü "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle polise çarpıp kaçtı

Salgıın ve ölümcül hastalık korona vürüs yüzünden ülkemizde vakaların  ve ölümlerin artması üzerine ülke genelinde hafta sonları Cuma günü 21.00 da başlayıp Pazar sabah 05:00 kadar devam eden sokağa çıkma yasağının başladığı bu hafta gecenin ilk saatlerinde  Kırıkkale'de denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polisleri yaraladı.

Olay bu gece yasağın başladığı ilk saatlerde Kırıkkale'de meydana geldi. sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüsü, otomobiliyle polise çarpıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan polisin ayak bileğinde kırık olduğu öğrenildi.

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Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında 06 BZA 605 plakalı otomobil sürücüsü Hamdi B., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Turgut Abay'a çarpıp kaçtı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde kaldırılan Abay'ın sol ayak bileğinde kırık olduğu belirtildi.
Sanayi Mahallesi'nde otomobilini bırakıp kaçan sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi Cumhuriyet Karakoluna götürülerek adli ve idari işlem başlatıldı. Sürücü Hamdi B'nin 1.25 promil alkollü olduğu öğrenildi. Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan iki kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanması için tutanak tutuldu.
Olaya ilişkin sürücü göz altına alınarak soruşturma başlatıldı.



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