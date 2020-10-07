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Kırıkkale'de dehşet: Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

Kırıkkale'de yol kenarında görülen yabru kedinin kafasının ve ön ayaklarının kopmuş odluğu belirlendi. İnceleme yapılması için Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen yavru kediye bu işkenceyi kimin yaptığı ise bilinmiyor.

Kırıkkale'de dehşet: Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

Kırıkkale'de yol kenarında, yavru kedi, kafası ve ön ayakları kopmuş halde ölü olarak bulundu. Yavru kedi, incelenmek üzere Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Kent merkezi Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde, vatandaşlar, yol kenarında kafası ve ön ayakları vücudundan kopmuş halde ölü kedi yavrusu buldu. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin arından, kedinin parçalarını poşete koyup, Hayvan Barınağı'na götürdü. Bu sırada 3 çocuğun, kafası ve ayakları kopmuş kediye bakmaları da dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından yapılacak inceleme sonucu yavru kedinin kafası ve ayaklarının nasıl koptuğu belirlenecek.

Kırıkkale'de dehşet: Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulunduKırıkkale'de dehşet: Yavru kedi, kafası ve ayakları kopmuş halde bulundu

Berna Akkaya
Editör


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