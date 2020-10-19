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Kırıkkalede Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı

Kırıkkale’de aşırı hızlı araç hızını alamayarak, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak adeta için zamanla yarıştı.

Kırıkkalede Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı


Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki Dispanser Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar D. İdaresindeki 71 AAG plakalı otomobil, seyir halinde aşırı hızlı bir şekilde hızını alamayarak  kırmızı ışıkta bekleyen Elif Ö.’nün kullandığı 18 AG 350 plakalı araça arkadan  çarptı

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İTFAİYA EKİPLERİ SIKIŞAN YARALIYI KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTI

.olay yerindeki vatandaşların  İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine acil bir şekilde sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sıkışan sürücü Elif Ö., (27) itfaiye ekipleri adeta zamanla yarışarak  kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Elif Ö., ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
polis ekipleri Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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