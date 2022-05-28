Kırıkkale'de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Akşam saatlerinde saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 70. kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa A. kontrolündeki 06 BLE 718 plakalı kamyonun lastiği patlaması üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon demir bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Veysi Çeçen idaresindeki 33 EEK 04 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bariyerlere saplanan tır sürücüsü Veysi Çeçen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan oğlu R.Ç. (17) ile kamyon sürücüsü Mustafa A. (40) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ÇIKARTILDI

Delice Belediyesi itfaiye ekipleri, tır sürücüsü Çeçen'in cansız bedenini uzun çalışma ile araçtan çıkardı.. Cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemeden sonra sürücünün cesedi hastane morguna götürüldü. Olay yerinde gelen Delice Kaymakamı Burak Akköz de kaza hakkında bilgi aldı. Kaza sebebiyle kapatılan karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması ve olay yerinden araçların kaldırılmasının ardından trafiğin akışı yeniden sağlandı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.