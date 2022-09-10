Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı, biri yan yattı: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre kaz gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis memuru H.P. hakimiyetindeki 71 AG 788 plakalı otomobil ile B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAN YATTI
H.P.'nin kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle yan attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.P. ile T.A., A.P.A., C.B. ve H.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik akışına kapatılan bulvar, iki otomobilinde yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.