Kırıkkale'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı, biri yan yattı: 5 yaralı Kırıkkale'de polis memuru H.P.'nin kullandığı otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1'i polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri