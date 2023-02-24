Kiril Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiril Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiril Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiril Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiril Georgiev 23 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кирил Георгиев Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiril Georgiev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kiril Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Kiril Georgiev'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kiril Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiril Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kiril Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiril Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Belasitsa

1 Şubat 2016 yılında Sofia 2010

1 Temmuz 2016 yılında Belasitsa

Kiril Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiril Georgiev şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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