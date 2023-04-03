Kirill Cheburakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Cheburakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Cheburakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kirill Cheburakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kirill Cheburakov 21 Şubat 2006 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чебураков Кирилл Витальевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kirill Cheburakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Cheburakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akademia FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. Akademia FK Rostov takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Cheburakov'nin Akademia FK Rostov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kirill Cheburakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kirill Cheburakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında FK Rostov U16
1 Temmuz 2022 yılında Akademia Rostov
Kirill Cheburakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kirill Cheburakov şuan Akademia FK Rostov takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.
Kirill Cheburakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.
Rusya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
Rusya U15 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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