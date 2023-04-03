Kirill Girnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Girnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Girnyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Girnyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Girnyk 31 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гирнык Кирилл Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Girnyk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Girnyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kirill Girnyk'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kirill Girnyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Girnyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Girnyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Girnyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında Rostov II

Kirill Girnyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Girnyk şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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