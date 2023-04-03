Kirill Gurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Gurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Gurov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Gurov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Gurov 19 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гуров Кирилл Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Gurov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Gurov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kirill Gurov'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Gurov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Gurov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Gurov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Gurov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ural II

1 Temmuz 2021 yılında Ural 2

Kirill Gurov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Gurov şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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