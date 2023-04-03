Kirill Moiseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Moiseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Moiseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Moiseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Moiseev 28 Mayıs 2004 tarihinde Oktyabrskiy, Vladimir Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Моисеев Кирилл Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Moiseev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball yapmaktadır. Kirill Moiseev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Moiseev'nin FK Rostov II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kirill Moiseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Moiseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Moiseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Moiseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Torpedo Vlad.

9 Ocak 2021 yılında FK Rostov U16

1 Temmuz 2021 yılında Akademia Rostov

1 Ocak 2022 yılında Rostov II

26 Ağustos 2022 yılında Rubin Kazan

17 Ocak 2023 yılında Rostov II

Kirill Moiseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Moiseev şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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