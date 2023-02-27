Kirils İljins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirils İljins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirils İljins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirils İljins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirils İljins 3 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Kirils Iļjins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirils İljins Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Baltic Sports Agency yapmaktadır. Kirils İljins, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kirils İljins'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kirils İljins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirils İljins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirils İljins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirils İljins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2023 yılında Riga

Kirils İljins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirils İljins şuan Riga FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kirils İljins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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