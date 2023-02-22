Kirk Millar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirk Millar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirk Millar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirk Millar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirk Millar 7 Ağustos 1992 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kirk Steven Millar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirk Millar Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Kirk Millar'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kirk Millar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirk Millar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirk Millar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirk Millar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Oldham Athletic

16 Ekim 2012 yılında Chorley

17 Kasım 2012 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2014 yılında Linfield

Kirk Millar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirk Millar şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Kirk Millar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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