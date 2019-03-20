Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nce tanışma ve bahar çayı etkinliği düzenlendi. Merkezin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Vali Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın eşi Ebru Minsolmaz, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan'ın eşi Filiz İnan ile vali yardımcıları eşleri ile kursiyerler katıldı.

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