Kırklareli köylerinde aşılama faaliyetleri sürüyor

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri yeni tip COVİD-19' a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması açısından, köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma faaliyetlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Aşı seferberliği" çalışmalarının hızla sürdüğünü, 1 Haziran itibarıyla 50-54 yaş grubunun da aşılamaya dahil edildiğini" belirtti.

Aile sağlığı merkezleri, kamu ve özel hastanelerde vatandaşlara aşı yapılabildiğini aktaran Cerit, açıklamasında;

"Müdürlüğümüzce sahada aşı yapmak amacıyla kurulan mobil aşı ekibi köylerimizdeki 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aşı uyguluyor. Mücadelemize ve sistemimize destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve tüm büyükleri aşıya davet ediyorum," ifadelerine yer verdi.