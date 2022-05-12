Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Kırklareli Valisi olarak atanan Birol Ekici vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Kırklareli Valisi Birol Ekici kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Birol Ekici biyografisi...

BİROL EKİCİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BİROL EKİCİ BİYOGRAFİSİ

Birol Ekici 1969 yılında Antalya'da doğdu. 989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kamu görevine Sayıştay'da denetçi yardımcısı olarak başlayan Ekici daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakamlık, İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırklareli Valisi olarak atandı.