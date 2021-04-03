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  3. Kırklareli'de şaşırtan olay: Kanalizasyon hattından yüzlerce ayran paketi çıktı

Kırklareli'de şaşırtan olay: Kanalizasyon hattından yüzlerce ayran paketi çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon tıkanıklığı ihbarına giden ekipler kanalizasyon bacasını açtıklarında hattın içine atılmış yüzlerce bozulmuş ayran kutusuyla karşılaştı.

İstiklal Mahallesinde meydana gelen olayda, mahallelinin kanalizasyon tıkanıklığı ihbarına giden Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına uğradı.

Tıkanıklığın olduğu kanalizasyon bacasını açan ekipler içeride yüzlerce dolu ve bozulmuş ayran kutusu gördü. 

Hat ekipler tarafından temizlenirken konuyla ilgili konuşan Kenan Can, “Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum. Bunlar bertaraf edilmesi gereken şeyler. Son kullanım tarihi geçmiş, iadeye alınıp bertaraf edilip doğada yok edilmesi lazım. Ama gördüğünüz bunu yapan vatandaş ayranları doğanın tam ortasına atmış” dedi.

Kırklareli'de şaşırtan olay: Kanalizasyon hattından yüzlerce ayran paketi çıktı

BU İLK DEĞİL!

Öte yandan geçen yıl da 10 kilometrelik yağmur suyu hattında yapılan temizlik çalışmasında mazgalların aralarından atılmış, ıslak mendillerin bulunduğu yaklaşık 40 ton paçavra çıkarılmıştı.

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