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Kırklareli'nde alınan tedbirler sayesinde vakalar düşüyor

Vaka artışlarında geçtiğimiz haftalarda zirve yapan Kırklareli'nde alınan tedbirler sayesinde vaka yayılım hızı azaldı.

Kırklareli'nde alınan tedbirler sayesinde vakalar düşüyor

Geçtiğimiz haftalarda vaka artışı en çok iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli'nde alınan tedbirler sayesinde yayılım hızı düştü. Bununla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Twitter hesabından illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Kırklareli'nde geçtiğimiz hafta 830.44 olan vaka sayısı bu hafta 721.80 ile düşüş yaşadı.

Kırklareli Valiliği, polis, jandarma, il sağlık müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Halkın yoğun olduğu bölgelerde ve iş yerlerinde denetimler devam ederken ekipler tarafından anonslu uyarılar sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kırklareli'nde alınan tedbirler sayesinde vakalar düşüyor

Kırklareli'nde alınan tedbirler sayesinde vakalar düşüyor

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