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  3. Kırklareli'nde bir zanlı eşi ve kız çocuğunu takside bırakıp kaçtı

Kırklareli'nde bir zanlı eşi ve kız çocuğunu takside bırakıp kaçtı

Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla aranan zanlı, eşi ve çocuğunu takside bırakarak kaçtı

Kırklareli'nde bir zanlı eşi ve kız çocuğunu takside bırakıp kaçtı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri durumundan şüphelendiği C.K. idaresindeki taksiye Adalet Sokak'ta "dur" ihtarında bulundu.

Taksi durmadan yoluna devam ederken, ekipler aracı takibe aldı. Kovalamaca esnasında araçtan yola poşet içerisinde 504 gram sentetik uyuşturucu atıldığı tespit edildi.

TAKSİDEN İNİP KAÇTI

Durdurulan takside yolcu olarak bulunan ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Y.S. eşi ve çocuğunu bırakarak kaçmaya başladı.

Olayla ilgili taksi şoförü C.K. ile zanlının eşi Y.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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