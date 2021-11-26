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  3. Kırklareli'nde vatandaşları panikleten mesaj! Telefonundaki mesajı görenler şoke oldu, neye uğradığını şaşırdı! Valilik gerçeği açıkladı

Kırklareli'nde vatandaşları panikleten mesaj! Telefonundaki mesajı görenler şoke oldu, neye uğradığını şaşırdı! Valilik gerçeği açıkladı

Kırklareli'nde vatandaşların cep telefonlarına, 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" mesajı panik yaratmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan valilik, söz konusu mesajın vatandaşlara sehven gönderildiğini duyurdu.

Kırklareli'nde vatandaşları panikleten mesaj! Telefonundaki mesajı görenler şoke oldu, neye uğradığını şaşırdı! Valilik gerçeği açıkladı

Kırklareli'nde sabah saatlerinde vatandaşların cep telefonlarına AFAD tarafından mesaj yollandı. Söz konusu mesajda yer alan, "Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın" ifadeleri panik yaratırken gerçek ortaya çıktı.

Kırklareli'nde vatandaşları panikleten mesaj! Telefonundaki mesajı görenler şoke oldu, neye uğradığını şaşırdı! Valilik gerçeği açıkladı

Konuya ilişkin olarak Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada AFAD tarafından gönderilen mesajın, sehven gönderildiği ifade edildi. 

Kırklareli'nde vatandaşları panikleten mesaj! Telefonundaki mesajı görenler şoke oldu, neye uğradığını şaşırdı! Valilik gerçeği açıkladı

Valilikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "İlimizde AFAD tarafından kurulan siren sisteminin test çalışmaları kapsamında, 23 Kasım 2021 tarihinden itibaren siren, canlı anons, SMS ve mobil bildirim sistemleri kontrol edilmektedir. İlimizde 26 Kasım 2021 tarihinde 'Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın' şeklinde AFAD tarafından yapılan duyuru sehven gönderilmiş olup söz konusu çalışmalar tatbikat amaçlıdır" 

Kırklareli'nde vatandaşları panikleten mesaj! Telefonundaki mesajı görenler şoke oldu, neye uğradığını şaşırdı! Valilik gerçeği açıkladı

Tayfun Altuntaş
Editör
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