Kırklareli'nden acı haber: Kayserili Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu

Kırklareli'nde görev yaptığı sırada trafik kazası meydana gelen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kırklareli'nden acı haber: Kayserili Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu

Alınan bilgilere göre Kırklareli D-100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında görevde olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, hayatını kaybederek şehit oldu.

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANACAK

Şehit Cerit'in cenazesi, Kırklareli'de düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlanacak.

Evli ve 1 çocuk babası olan Hüseyin Cerit (42), öğle namazını müteakip Pınarbaşı ilçesi Büyükkaramanlı köyünde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Kırklareli'nden acı haber: Kayserili Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

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