Kırklareli'nden acı haber: Kayserili Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

Alınan bilgilere göre Kırklareli D-100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Kaza sırasında görevde olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, hayatını kaybederek şehit oldu.
TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANACAK
Şehit Cerit'in cenazesi, Kırklareli'de düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlanacak.
Evli ve 1 çocuk babası olan Hüseyin Cerit (42), öğle namazını müteakip Pınarbaşı ilçesi Büyükkaramanlı köyünde kılınacak namazın ardından defnedilecek.