Türkiye'de Trakya bölgesinde bulunan Kırklareli, birçok doğal güzelliği ve yöresel lezzetiyle dikkatleri çekiyor. Coğrafi konum olarak Balkanlara olan yakınlığından dolayı Rumeli mutfağından da birçok lezzet barındıran Kırklareli'ni gelin birlikte inceleyelim. Peki, Kırklareli'nin neyi meşhur? Kırklareli'de ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

KIRKLARELİ'NİN NEYİ MEŞHUR? KIRKLARELİ'DE NE YENİR?

Papara

Kırklareli'nin en çok tüketilen yiyeceği, Papara'dır. Bayat ekmeğin tereyağı ve et suyuyla ıslatılmasıyla hazırlanan Paparaya, isteğe göre et veya tavuk parçaları ya da ekşimik de denilen lor peyniri ilave ederek lezzetlendirmek mümkün.

Soğan Pidesi

Hamur işi konusunda Kırklareli'nin en çok bilinen lezzeti şüphesiz ki Soğan Pidesidir. Genellikle yardımcı malzeme olan soğanın başrol oynadığı bu pide diğerlerinin aksine sıcak da soğuk da tüketilebiliyor. Arzu eden pidesine kıyma, domates ve maydanoz da ilave ettirebiliyor.

Manca

Rumeli mutfağından sevilen bir meze olan Manca; patlıcan, yeşil biber, kırmızı biber, üzüm sirkesi ve zeytinyağı ile hazırlanmaktadır.

Tavuklu Kalle

Lahana turşusu, turşu suyu, tavuk göğsü, bulgur ya da pirinç kullanılarak hazırlanan bu yemek kış aylarının vazgeçilmezlerindendir. Oldukça lezzetli olan bu yemeğin neredeyse hiç sevmeyeni olmuyor.

GEZİLECEK YERLER

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı, Marmara bölgesi, Kırklareli ili, Demirköy ilçesinde, 3.155 ha alanda, 2007 yılında kurulan millî park.

Dupnisa Mağarası

Dupnisa Mağarası Kırklareli ilinin Demirköy ilçesinin Sarpdere Köyü sınırları içerisinde, köyün 5 – 6 km güneybatısında yer almaktadır ve Trakya'nın turizme açılmış tek mağarasıdır. Mağara iki kata ve üç girişe sahip bir yeraltı sistemidir. Sistemin toplam uzunluğu 3150 m'dir. Üst bölümde Kız Mağarası ve Kuru Mağara yer alır.

Mert Gölü

Doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için bulunmaz bir yer olan Mert Gölü, tatilcilerin en uğrak yerlerinden birisi.

Aya Nikola Manastırı

Aya Nikola Manastırı, Türkiye'de Kırklareli ilindeki Kıyıköy, Vize kasabasında bulunan dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biridir. 6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır. Kayalara oyulmak sureti ile oluşturulan manastırın zemin katı kilise, daha aşağıda bulunan bodrum katı ise ayazmadır. Ayrıca keşişlerin dinlenme ve ihtiyaç hücreleri de mevcuttur.