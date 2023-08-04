"Kirlenmesin" diye terliklerini çıkartarak iş yerine giren yaşlı kadın: "Kızarlar diye korkuyorum"

Kırıkkale'de bir cep telefonu satış mağazasına eşyalarını bırakmak için gelen yaşlı kadın, iş yerinin kirlenmemesi için terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girdi.

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"Kirlenmesin" diye terliklerini çıkartarak iş yerine giren yaşlı kadın: "Kızarlar diye korkuyorum"

Kırıkkale'de bir cep telefonu satış mağazasına eşyalarını bırakmak için gelen yaşlı kadın, iş yerinin kirlenmemesi için terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girdi. 76 yaşındaki Duman Salu, "Kızarlar diye korkarım. Ben bir yere girdiğim zaman çıkartırım. Hastaneye varıyorum orada da kimse görmeden çıkartıyorum" dedi.

Kırıkkale şehir merkezindeki Zafer Caddesi üzerinde cep telefonu satış mağazasına gelen Duman Salu (76), "zemin kirlenmesin" diye terliklerini dışarıda çıkartarak içeri girdi. Yan binadaki özel diş polikliniğinde randevusu olan 76 yaşındaki kadın, emanet ettiği eşyalarını almak için yeniden telefon mağazasına geldi. Kadının terliklerini çıkartarak içeri girdiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Delice ilçesinde ikamet eden Duman Salu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, gittiği bazı iş yerleri ve hastanelerde de terliğini çıkartarak içeri girdiğini söyledi.

"Ben bir yere girdiğim zaman çıkartırım"

Dişçiye gitmek için elindeki eşyalarını telefoncuya bıraktığını ifade eden Salu, "Terliklerimizi yerler batmasın diye çıkarttım. Ben bir yere girdiğim zaman çıkartırım. Hastaneye varıyorum orada da kimse görmeden çıkartıyorum. Daha sonra da yeniden ayakkabımı giyiyorum. "Teyze giy" diyorlar bana" dedi.

"Baktım terliksiz bir şekilde içeri girdi"

22 yıldır esnaflık yaptığını anlatan iş yeri sahibi Serkan Üstüner, "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Teyzem Anadolu kadını içeri girerken ben de dışarıda oturuyordum bir anda baktım malzemeleri vardı dişçiye çıkacakmış "Buraya bırakabilir miyim" dedi. Ben de "Tabii ki" dedim. Çıktı geri indi baktım terliksiz bir şekilde içeri girdi. "Teyze ne yapıyorsun?" dedik. "İçerisi batmasın kıyamadım oğlum" dedi" diye konuştu.

"Kirlenmesin" diye terliklerini çıkartarak iş yerine giren yaşlı kadın: "Kızarlar diye korkuyorum"

"Kirlenmesin" diye terliklerini çıkartarak iş yerine giren yaşlı kadın: "Kızarlar diye korkuyorum"

"Kirlenmesin" diye terliklerini çıkartarak iş yerine giren yaşlı kadın: "Kızarlar diye korkuyorum"

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