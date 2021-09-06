Kirli Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Dilek Aydoğan kimdir? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

KİRLİ DİLEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? DİLEK AYDOĞAN KİMDİR?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Kirli Dilek lakaplı Dilek Aydoğan, 23 yıldır Ankara'da bir pavyonda çalışmaktadır. Dilek Aydoğan Kirli Dilek lakabını sahnede çıplak ayakla oynadığı için ayaklarının kirlendiğinden dolayı almıştır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

13 yaşında evlendirilen 14 yaşında anne olmuştur. Dilek Aydoğan'ın çocuklarının sayısı bilinmemektedir.