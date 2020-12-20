Kirli planları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini gizlice fotoğraflamışlar!

Terör örgütü DHKP-C'nin kirli planları polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken geçtiğimiz günlerde yakalandı. O dakikalarda, açlık grevi yaparak hayatını kaybeden Ebru Timtik'e destek vermek amacıyla Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve Kocaeli ile İstanbul'dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs Kısıklı'ya varmadan yolda durduruldu. Otobüs içerisinde 21 kişi yakalandı.

FOTOĞRAFLAYAN ŞAHSIN ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken M.K., DHKP-C'li çıktı. İfadesi alınan M.K., "Örgütle işim olmaz" derken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın sosyal medya hesabından "Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_" isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.

Şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflayarak gelen ve giden araçları takip ederek diğer örgüt üyelerini beklediği de ortaya çıktı. Şüphelinin bu şekilde eylem planı hazırlığı içerisinde olduğu anlatıldı.

ÖRGÜT İÇERİSİNDEKİ GÖREVİ AÇIĞA ÇIKTI

Mehmet G. DHKP/C Tutuklu Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (TAYAD) sorumluydu. Gürcan E. İdil Kültür Merkezi içerisinde faaliyet yürütüyordu. Sevcan A. DHKP/C Gençlik Yapılanması'nda faaliyet yürütüyordu.