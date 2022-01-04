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Kirlihanım Peyniri ne demek, TDK'ya göre Kirlihanım Peyniri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kirlihanım Peyniri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kirlihanım Peyniri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kirlihanım Peyniri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kirlihanım Peyniri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kirlihanım Peyniri ne demek, TDK'ya göre Kirlihanım Peyniri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kirlihanım peyniri ne demek? Kirlihanım peyniri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kirlihanım peyniri kelimesi. Peki kirlihanım peyniri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kirlihanım peyniri nedir, kirlihanım peyniri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KİRLİHANIM PEYNİRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kirlihanım peyniri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kirlihanım peyniri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yumuşak ve yağlı bir peynir türü

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