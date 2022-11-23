Kırman isminin anlamı nedir, Kırman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kırman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kırman ismi ne demek, Kırman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kırman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Kırman İsminin anlamı nedir? TDK Kırman anlamı:

Kırman ismi Türk Dil Kurumunda Saçlarına ak düşmüş adam olarak tanımlandırılmıştır.

Kırman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kırman ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Kırman isminin kökeni:

Kırman ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 27 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kırman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kırman isminin rengi:

Falu

Kırman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kırman isminin Harf Analizi Nedir ?

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Kırman ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Kırman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kırman ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

I : 11

R : 21

M : 16

A : 1

N : 17

= 80 – Kırman İsminin Numeroloji Toplamı 80’dir.

Kırman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kırman ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kırman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 I: 9 R: 9 M: 4 A: 1 N: 5 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Kırman isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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