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Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birlikleri tarafından yakalandı. Kaçaklardan birinin hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin de DEAŞ bağlantısı sebebiyle kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Hatay'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.

Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı. Söz konusu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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