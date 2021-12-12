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  3. Kırmızı bültenle aranıyordu, Ukrayna'da yakalandı! Firari 'Tabut Ali' tutuklandı!

Kırmızı bültenle aranıyordu, Ukrayna'da yakalandı! Firari 'Tabut Ali' tutuklandı!

Adana'da birçok suçtan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan 'Tabut Ali' Ukrayna'da polis ekipleri tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Ukrayna'da yakalandı! Firari 'Tabut Ali' tutuklandı!

2009 yılında polisin  çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara karşı yaptığı operasyonla tutuklanan Tabut Ali isimli Ali Doğan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. İşlediği suçlarda kullandığı silahları tabutta sakladığı için "Tabut Ali" lakabı alan Ali Doğan Efe, yerel mahkeme tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar yargıtay tarafından da onanınca Ali Doğan Efe hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Ukrayna'da yakalandı! Firari Tabut Ali tutuklandı!

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Yapılan çalışmalar ile birlikte Efe'nin karar kesinleşmeden yaklaşık 1 ay önce yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Adana polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ukrayna'da bulunduğu öğrenilen Ali Doğan Efe hakkında Interpol-Europol Daire Başkanlığı'na konuyla ilgili rapor gönderildi ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Ukrayna'da yakalandı! Firari Tabut Ali tutuklandı!

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ukrayna polisinin her yerde aradığı 35 yaşındaki Efe'nin saklandığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile saklandığı evde  yakalanan Efe, yapılan yazışmalar sonrasında Türkiye'ye iade edildi. kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit gibi suçlardan kaydı olduğu bilinen Efe'nin Adana'ya getirildiği ve yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu, Ukrayna'da yakalandı! Firari Tabut Ali tutuklandı!

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