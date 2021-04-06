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Kırmızı ışığa yakalanmamak için aşırı hız yaptı, üst geçide çarptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırmızı ışığa yakalanmamak için sürat yapan araç üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç üst geçidin ayağına çarparak durabildi.

Kırmızı ışığa yakalanmamak için aşırı hız yaptı, üst geçide çarptı

Sabah saatlerinde ekmek dağıtımı için Güzelyalı'dan Mudanya istikametine hareket eden M.A. idaresindeki 16 ACA 85 plakalı araç, Demirhane mevkii üst geçit lambalarında kırmızıya yakalanmamak için süratle geçti. Bursa İstikametine gitmekte olan E.G. idaresindeki 16 V 5259 plakalı hafif ticarî araç, Mudanya istikametine hatalı dönüş yapan araca çarptı.

ÜST GEÇİDE ÇARPARAK DURABİLDİ

85 plakalı araç savrularak üst geçidin ayağının altına girdi. Açılan hava yastığı sürücünün yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri yaralı M.A'yı araçtan çıkararak Mudanya Devlet hastanesine götürdü. Burada müşahede altına alınan M.A'nın hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer sürücü E.G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kırmızı ışığa yakalanmamak için aşırı hız yaptı, üst geçide çarptı

Kırmızı ışığa yakalanmamak için aşırı hız yaptı, üst geçide çarptı

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