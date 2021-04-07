Kırmızı Kamyon dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Kırmızı Kamyon dizisi neden yok? (7 Nisan 2021 Çarşamba)

Show TV ekranlarında 31 Mart Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelen Kırmızı Kamyon dizisi hakkında yapım şirketi 10. Yapım ve kanal yeni bir karar aldı. Dizinin yeni bölümlerinin Haziran ayında yayınlanmasına karar verilirken bu durum izleyicinin aklında soru işaretleri yarattı.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ NEDEN YOK? (7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA)

Kırmızı Kamyon dizisini yeni bölümlerinin Haziran ayında yayınlanmasına karar verildiği için dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Bu kapsamda 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Show TV yayın akışında da yer almadı. Dizinin yerine Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü ekranlara gelecek.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ BİTTİ Mİ, YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Kırmızı Kamyon dizisi bitmedi ancak dizinin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Diziyi yayınlayan Show TV ve yapım şirketi 10. Yapım dizinin Haziran ayında yayınlanmasına karar verdi. Dizi şimdilik bitti ve yayından kaldırıldı denilebilir. Ancak bir değişiklik olmazsa dizi Haziran ayından itibaren Show TV'de ilk bölümünden itibaren yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Ayrıca Show TV'nin internet sitesinde Kırmızı Kamyon dizisinin adı bulunurken yayınlanma tarihi olarak "Haziran" ifadesi yer alıyor.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU

Kırmızı Kamyon’un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturuyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarında yaşadıkları sevinçlerini, üzüntülerini, başarıları ve hayal kırıklıklarını birçok farklı duyguyla iç içe anlatacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Görkem Sevindik,

Ushan Çakır,

Deniz Hamzaoğlu,

Nilay Deniz,

Aslı Orcan,

Burak Berkay Akgül,

Timur Ölkebaş,

Gürberk Polat,

Melisa Akman,

Uğur Arda Başkan,

Sümeyye Aydoğan,

Efekan Can,

Gerçek Sağlar Alnıaçık,

Süreyya Kilimci,

Hasibe Özgür,

Onur Yar,

Tuğçe Karabayır

Feriha Eyüboğlu