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Kırmızı Kamyon dizisi Tolga kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Tolga kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon dizisi Tolga kimdir?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Tolga kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ YONCA KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da itfaiye ekibinden Tolga karakterine hayat veren başarılı oyuncu  Deniz Hamzaoğlu'dur. 

Kırmızı Kamyon dizisi Tolga kimdir?

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR? 

Deniz Hamzaoğlu, 27 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Baba tarafından aslen Trabzon’ludur. Babası rahmetli sinema oyuncusu Hayati Hamzaoğlu, annesi Perihan Hamzaoğlu’dur. İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Deniz Hamzaoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Deniz Hamzaoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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