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Kırmızı Kamyon dizisi Yonca kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Yonca kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon dizisi Yonca kimdir?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Yonca kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ YONCA KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da adli psikolog olan Yonca karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nilay Deniz'dir. 

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Nilay Deniz kimdir? Nereli, kaç yaşındadır? Hangi dizilerde rol aldı?Nilay Deniz kimdir? 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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