Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Yonca kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ YONCA KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da adli psikolog olan Yonca karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nilay Deniz'dir.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Nilay Deniz kimdir?