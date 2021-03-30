Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Zehra kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ ZEHRA KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Zehra karakterine canlandıran başarılı oyuncu Tuğçe Altuğ'dur.

TUĞÇE ALTUĞ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 25 Nisan 1987, İstanbul doğumlu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünden sonra, 2010 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tuğçe Altuğ kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?