7 yıldır aranan kaçağı YouTube kanalı ele verdiSON DAKİKA! Bakandan Kanal İstanbul açıklaması: Kısa süre içinde başlayacağız!Deri Konfeksiyon Makinecisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıKırmızı Kamyon dizisi Ayşe kimdir?Cumartesi yasak var mı İzmir? Hafta sonu İzmir sokağa çıkma yasağı 3-4 NisanKalite Kontrolcü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrolcü Maaşları, İş İlanlarıÇelik Yapılandırmacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıEğitim Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSevkiyat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Sevkiyat Görevlisi Maaşları, İş İlanlarıAslı Orcan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Kırmızı Kamyon dizisi Zehra kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisi Zehra kimdir?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Kırmızı Kamyon dizisi Zehra kimdir? Detaylar haberimizde...

Kırmızı Kamyon dizisi Zehra kimdir?

Seyirci tarafından heyecanla ile beklenen dizi Kırmızı Kamyon gerek konusu gerek ise başarılı oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeyi başardı. Yayınlanmasına çok kısa bir süre kalan dizinin karakterleri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki  Kırmızı Kamyon dizisi Zehra kimdir? İşte detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ ZEHRA KİMDİR?

Show TV'nin yepyeni iddialı dizisi Kırmızı Kamyon'da Zehra karakterine canlandıran başarılı oyuncu Tuğçe Altuğ'dur. 

Kırmızı Kamyon dizisi Zehra kimdir?

TUĞÇE ALTUĞ KİMDİR? 

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 25 Nisan 1987, İstanbul doğumlu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünden sonra, 2010 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. 

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tuğçe Altuğ kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Tuğçe Altuğ kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT