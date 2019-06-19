Kırmızı listede aranan Şerif Yakut etkisiz hale getirildi
Ali Piling kod adlı Şerif Yakut terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride aranıyordu. Bugün yapılan "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu" kapsamında o terörist etkisiz halke getirildi.
Ali Piling kod adlı Şerif Yakut "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu" ile etkisiz hale getirildi.
KIRMIZI LİSTEDEYDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında bugün "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi.
Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.
Etiketler : hakan ışık, şerif yakut
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