Kırmızı Oda Boncuk ile Can'ın aşkı hayal çıktı! Sosyal medyada olay yarattı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden ortaya konulan dizi Kırmızı Oda'da Boncuk'un bunca zamandır aşık olduğu Can karakterinin bir hayal olduğu ortaya çıktı. Yağmurun altında edilen romantik dansın ardından gerçeklerle yüzleşen Boncuk, izleyiciyi şaşkına çevirirken, hayal kırıklığına uğrattı.

ERMİŞLERİ GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRÜYORDU

Fenomen dizi Kırmızı Oda'da haftalardır hikayesiyle herkesin dikkatini çeken Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk'un Can ile aşkındaki sır dün akşam yayınlanan son bölümde ortaya çıktı. Yeni evlendiği Sadık'la birlikte Hollanda'ya giden Boncuk, uzun zaman arkadaşı olmadan kaldığı gibi eşinin ilgisizliği ile halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Boncuk'un kendi kafasında kurduğu ermişlerle konuşmasının ardından, Sadık son çare olarak Doktor Hanım'a başvurmuştu.

GERÇEKLER HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ancak dün akşam ekrana gelen 20.bölümünde Can'ın karakterinin esasında Boncuk'un hayatında olmadığı her şeyin Boncuk'un hayalinde yarattığı gerçeği ortaya çıktı. Can'ın kıyafetleri bile Boncuk'un katalogtan seçtiği kombiler olduğu ve Can'dan geldiğini düşünerek okuduğu mektubu da kendisinin kaleme aldığı ortaya çıktı. Haftalardır Can ve Boncuk'un aşkını izleyerek içi ısınan ve sonunda mutlu olacağına inandı. Fakat ortaya çıkan bu kurmaca seyirciyi hayal kırıklığına uğrattı.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Her şeyin kurmaca olduğunu Can'ın da tamamen Boncuk'un kafasında kurduğu bir karakter olduğunu öğrenen izleyiciler, duygularını sosyal medya hesaplarından kırmızı oda etiketiyle yayınladı.