Kırmızı Oda dizisine tepki yağdı!

Kırmızı Oda dizisinin bu haftaki kadrosuna katılan ünlü oyuncu Celil Nalçakan, canlandırdığı karakter Garip'in kendisini aldatan sevgilisi için sarf ettiği kadına karşı şiddet içeren sözler Twitter' da tepki toplamasına yol açtı.

Her bölümüyle ekranlara kilitleyen, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 23 Ekim Cuma akşamı 6. bölümüyle TV8 ekranlarında yerini aldı..

PERFORMANSLARIYLA BÜYÜLEDİLER

Kırmızı Oda son bölümde tutkunu olduğu genç kadın tarafından terk edilen Garip'in şiddet yanlısı sözlerine kızan Doktor Hanım "Bir insanı öldürmenin hiçbir haklı sebebi olamaz. Sen kimsin can almayı kendine hak görüyorsun?" ifadelerini kullandı. Binnur Kaya ve Celil Nalçakan'ın bu sahneleri sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.