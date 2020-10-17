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Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sından veda

TV8 ekranlarında her cuma yayınlanan Kırmızı Oda adlı dizinin, Meliha karakteri diziye veda etti. Meliha karakterine can veren Evrim Alasya instagram hesabından "Meliha aşkla gidiyor" notuyla bir veda paylaşımında bulundu.

Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sından veda

Kırmızı Oda dizisi, yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır. OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki dizinin başrollerinde  Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri veda etti.

Kırmızı Oda dizisinin Meliha'sından veda

"BENİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADILAR"

Kırmızı Oda dizisinde başarılı performansıyla çok konuşulan  Evrim Alasya, sosyal medya hesabından set çalışanlarıyla çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayarak "Koca bir ekibin bir kısmı. Sağ olsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" dedi.



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