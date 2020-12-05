Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?   

TV 8 ekranlarının beğeni ile takip edilen dizisi Kırmızı Oda yine izleyenlerini ekran başına kilitleyecek bambaşka hayatların hikayeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı gerçek hayat hikayelerini konu olan Kırmızı Oda dizisine bu hafta Sevinç Erbulak ev Burcu Biricik dahil oldu.

KIRMIZI ODA 'BONCUK' KİMDİR?

Burcu Biricik'in hayat verdiği 'Boncuk' karakteri Doktor Hanım'ın yeni danışanı oldu. Halüsinasyonlar gören Boncuk'un ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da aradı.

Ermişlerin kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Boncuk'un hikayesi son bölüme damgasını vurdu.

Çaresiz bir şekilde kendini tamamen kaybeden Boncuk karakterini canlandıran Burcu Birik'in oyunculuk performansı ise izleyiciden tam not aldı.

Güzel oyuncu sosyal medyada uzun süre en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.