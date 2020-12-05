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  3. Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?

Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?

Kırmızı Oda kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Ünlü oyuncu Burcu Biricik canlandırdığı 'Boncuk' karakteri ile sosyal medyada gündem oldu. Eşinin ilgisizliği ve sevgisizliğinden dolayı halüsinasyonlar görmeye başlayan Boncuk'un hikayesi izleyenleri derinden etkiledi.

Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?

TV 8 ekranlarının beğeni ile takip edilen dizisi Kırmızı Oda yine izleyenlerini ekran başına kilitleyecek bambaşka hayatların hikayeleri ile dikkatleri üzerine çekti. 

Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı gerçek hayat hikayelerini konu olan Kırmızı Oda dizisine bu hafta  Sevinç Erbulak ev Burcu Biricik dahil oldu.

Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?

KIRMIZI ODA 'BONCUK' KİMDİR?

Burcu Biricik'in hayat verdiği 'Boncuk' karakteri Doktor Hanım'ın yeni danışanı oldu. Halüsinasyonlar gören Boncuk'un ermişlerle konuştuğunu iddia ederek gerçekle giderek bağını koparması  sonucu eşi Sadık (Onur Bilge) çareyi Doktor Hanım'da aradı. 

Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?   

Ermişlerin kendisini ziyaret ettiğini dile getiren Boncuk'un hikayesi son bölüme damgasını vurdu.

Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir? 

Çaresiz bir şekilde kendini tamamen kaybeden Boncuk karakterini canlandıran Burcu Birik'in oyunculuk performansı ise izleyiciden tam not aldı.

Kırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?

Güzel oyuncu sosyal medyada uzun süre en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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