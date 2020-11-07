Kırmızı Oda'nın Melek'i Nilsu Yılmaz hem güzelliği hemde oyunculuğu ile kendine hayran bıraktı. Genç oyuncunun Kırmızı Oda'daki performansının ardından hayatı da merakla araştırılmaya başlandı. Peki Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Boyu ve yaşı kaç?

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Kırmızı Oda Melek, dizide Meliha'nın kızıdır. Melek karakterine ise Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Yılmaz yaşında ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı.

1,77 cm boyunda ve 50 kilo olan Nilsu Yılmaz daha önce Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika ve Davetsiz Misafir'de rol aldı.

KIRMIZI ODA MELEK ÖLDÜ MÜ?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında çıkan yangını Melek'in izlediği görülüyor ve daha sonra ise kliniğe gelmesi Melek'in ölmediği düşüncesini zihinlere getiriyor.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

İlk olarak 4 Eylül'de başlayan dizi, başladığı günden beri tv 8 ekranlarında cuma günleri yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA HANGİ KİTABIN UYARLAMASI?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi, gerçek hayatta yaşanan olayları ele alıyor. Budayıcıoğlu'nun yaşam öyküleri Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!