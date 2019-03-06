EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen üç işlemde, 12 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,227 en yüksek 1,361 liradan işlem gördü.

Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.