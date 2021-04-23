Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı skoru ne oldu?
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Kırşehir Belediye Spor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kırşehir Ahi - Kırşehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00
Kırşehir Belediye Spor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Hakemleri
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Doğan(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)
Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 67. Onur Karakabak, 77. Batuhan Süer, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 9. Abdülkadir Akyıldız, 17. Ali Kucık, 12. Üstün Bilgi
Yedekler
99. Deniz Çınar, 33. Oğuzhan Yazıcı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 47. Şerif Doğan, 10. Ahmet Karadayı, 18. Gökay Iravul, 22. İsmail Düzgün, 20. Furkan Polat, 79. Hakan Erçelik, 38. Ömer Faruk Taş
Teknik Sorumlu
Ercümend Hülakü Coşkundere
Goller
Hakan Yavuz,36.dk (f), Furkan Polat,78.dk (f), İsmail Düzgün,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Üstün Bilgi 52.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Alaeddinoğlu 81.dk, Ali Kucık 75.dk, Üstün Bilgi 64.dk, Abdülkadir Akyıldız 64.dk, Hakan Yavuz 81.dk
Oyuna Girenler
İsmail Düzgün 81.dk, Ahmet Karadayı 75.dk, Furkan Polat 64.dk, Sabit Hakan Yılmaz 64.dk, Gökay Iravul 81.dk
Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
98. İbrahim Akdaş, 77. Eren Çinkılınç, 53. Hasan Ekici, 41. Muhammed Düzgüner, 5. Ömer Faruk Aydemir, 35. Gökhan Ekmen, 23. Kadir Taşoğlu, 8. Kadir Bekmezci, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı
Yedekler
78. Ali Can, 6. Cihan Canpolat, 11. Salih Polatdemir, 99. Murathan Özen, 52. İzzet Topatar, 9. Cihan Aslan, 80. Ahmet Ormanoğlu, 75. Muhammed Umut Akbulut, 39. Ahmet Burak Solakel
Teknik Sorumlu
Cafer Aydın
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Çift Sarı Kart Ömer Faruk Aydemir 62.dk
Oyundan Çıkanlar
Kadir Bekmezci 71.dk, Kadir Taşoğlu 71.dk, Fırat Sefa Öncü 61.dk, Fırat Ergün 38.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 61.dk
Oyuna Girenler
Salih Polatdemir 71.dk, Ahmet Burak Solakel 71.dk, Cihan Aslan 61.dk, İzzet Topatar 38.dk, Muhammed Umut Akbulut 61.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|35
|26
|7
|2
|75
|22
|85
|53
|2
|Sakaryaspor
|35
|18
|12
|5
|63
|33
|66
|30
|3
|Kırşehir Belediyespor
|35
|19
|8
|8
|50
|27
|65
|23
|4
|Kırklarelispor
|35
|17
|12
|6
|56
|30
|63
|26
|5
|Van Spor
|35
|19
|6
|10
|54
|31
|63
|23
|6
|Bodrumspor
|35
|17
|7
|11
|75
|48
|58
|27
|7
|Etimesgut Belediyespor
|35
|17
|7
|11
|55
|29
|58
|26
|8
|Turgutluspor
|35
|16
|4
|15
|44
|53
|52
|-9
|9
|Karacabey Belediyespor
|35
|13
|10
|12
|48
|39
|49
|9
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|35
|13
|10
|12
|53
|47
|49
|6
|11
|Serik Belediyespor
|35
|12
|13
|10
|47
|46
|49
|1
|12
|Pendikspor
|35
|14
|5
|16
|58
|47
|47
|11
|13
|Pazarspor
|35
|14
|5
|16
|56
|56
|47
|0
|14
|Bayburt Özel İdare Spor
|35
|13
|5
|17
|45
|55
|44
|-10
|15
|Sivas Belediyespor
|35
|9
|13
|13
|51
|47
|40
|4
|16
|1922 Konyaspor
|35
|10
|9
|16
|43
|45
|39
|-2
|17
|Kastamonuspor
|35
|8
|12
|15
|29
|49
|36
|-20
|18
|Elazığspor
|35
|9
|5
|21
|47
|80
|32
|-33
|19
|Mamak FK
|35
|6
|6
|23
|30
|108
|24
|-78
|20
|Kardemir Karabükspor
|35
|1
|2
|32
|13
|100
|5
|-87
Fikstür
|18.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Pendikspor
|22.04.2021
|Tarsus İdman Yurdu
|2-2
|1922 Konyaspor
|22.04.2021
|Bodrumspor
|2-3
|Bayburt Özel İdare Spor
|22.04.2021
|Eyüpspor
|3-1
|Sivas Belediyespor
|22.04.2021
|Karacabey Belediyespor
|2-2
|Serik Belediyespor
|22.04.2021
|Kırklarelispor
|3-0
|Kastamonuspor
|22.04.2021
|Kırşehir Belediyespor
|3-0
|Elazığspor
|22.04.2021
|Pazarspor
|2-0
|Turgutluspor
|22.04.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Kardemir Karabükspor
|22.04.2021
|Van Spor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor
|22.04.2021
|Mamak FK
|1-6
|Pendikspor