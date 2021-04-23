Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı skoru ne oldu? Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kırşehir Belediye Spor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kırşehir Ahi - Kırşehir



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

22.04.2021 15:00



Kırşehir Belediye Spor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Hakemleri

Oğuzhan Uğurlu(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Doğan(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)

Kırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11

1. Ahmet Sabri Fener, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 67. Onur Karakabak, 77. Batuhan Süer, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 9. Abdülkadir Akyıldız, 17. Ali Kucık, 12. Üstün Bilgi



Yedekler

99. Deniz Çınar, 33. Oğuzhan Yazıcı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 47. Şerif Doğan, 10. Ahmet Karadayı, 18. Gökay Iravul, 22. İsmail Düzgün, 20. Furkan Polat, 79. Hakan Erçelik, 38. Ömer Faruk Taş



Teknik Sorumlu

Ercümend Hülakü Coşkundere



Goller

Hakan Yavuz,36.dk (f), Furkan Polat,78.dk (f), İsmail Düzgün,90+2.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Üstün Bilgi 52.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Alaeddinoğlu 81.dk, Ali Kucık 75.dk, Üstün Bilgi 64.dk, Abdülkadir Akyıldız 64.dk, Hakan Yavuz 81.dk



Oyuna Girenler

İsmail Düzgün 81.dk, Ahmet Karadayı 75.dk, Furkan Polat 64.dk, Sabit Hakan Yılmaz 64.dk, Gökay Iravul 81.dk

Tetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11

98. İbrahim Akdaş, 77. Eren Çinkılınç, 53. Hasan Ekici, 41. Muhammed Düzgüner, 5. Ömer Faruk Aydemir, 35. Gökhan Ekmen, 23. Kadir Taşoğlu, 8. Kadir Bekmezci, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı



Yedekler

78. Ali Can, 6. Cihan Canpolat, 11. Salih Polatdemir, 99. Murathan Özen, 52. İzzet Topatar, 9. Cihan Aslan, 80. Ahmet Ormanoğlu, 75. Muhammed Umut Akbulut, 39. Ahmet Burak Solakel



Teknik Sorumlu

Cafer Aydın



Goller

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Kartlar

Çift Sarı Kart Ömer Faruk Aydemir 62.dk



Oyundan Çıkanlar

Kadir Bekmezci 71.dk, Kadir Taşoğlu 71.dk, Fırat Sefa Öncü 61.dk, Fırat Ergün 38.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 61.dk



Oyuna Girenler

Salih Polatdemir 71.dk, Ahmet Burak Solakel 71.dk, Cihan Aslan 61.dk, İzzet Topatar 38.dk, Muhammed Umut Akbulut 61.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 35 26 7 2 75 22 85 53 2 Sakaryaspor 35 18 12 5 63 33 66 30 3 Kırşehir Belediyespor 35 19 8 8 50 27 65 23 4 Kırklarelispor 35 17 12 6 56 30 63 26 5 Van Spor 35 19 6 10 54 31 63 23 6 Bodrumspor 35 17 7 11 75 48 58 27 7 Etimesgut Belediyespor 35 17 7 11 55 29 58 26 8 Turgutluspor 35 16 4 15 44 53 52 -9 9 Karacabey Belediyespor 35 13 10 12 48 39 49 9 10 Tarsus İdman Yurdu 35 13 10 12 53 47 49 6 11 Serik Belediyespor 35 12 13 10 47 46 49 1 12 Pendikspor 35 14 5 16 58 47 47 11 13 Pazarspor 35 14 5 16 56 56 47 0 14 Bayburt Özel İdare Spor 35 13 5 17 45 55 44 -10 15 Sivas Belediyespor 35 9 13 13 51 47 40 4 16 1922 Konyaspor 35 10 9 16 43 45 39 -2 17 Kastamonuspor 35 8 12 15 29 49 36 -20 18 Elazığspor 35 9 5 21 47 80 32 -33 19 Mamak FK 35 6 6 23 30 108 24 -78 20 Kardemir Karabükspor 35 1 2 32 13 100 5 -87

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