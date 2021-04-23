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Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Kırşehir Belediye Spor ve Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 35. hafta maçında Kırşehir Belediye Spor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor ile 22.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kırşehir Ahi - Kırşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kırşehir Belediye Spor - Tetiş Yapı Elazığspor maçı skoru ne oldu?

Kırşehir Belediye Spor, Tetiş Yapı Elazığspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kırşehir Belediye Spor  Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kırşehir Ahi - Kırşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
22.04.2021 15:00

Kırşehir Belediye Spor Tetiş Yapı Elazığspor Maçının Hakemleri
Oğuzhan Uğurlu(hakem), Mustafa Çevik(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Ali Doğan(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)

KIRŞEHİR BELEDİYE SPORKırşehir Belediye Spor

Kırşehir Belediye Spor İlk 11
1. Ahmet Sabri Fener, 68. Volkan Altınsoy, 4. Nuri Melih Mursal, 67. Onur Karakabak, 77. Batuhan Süer, 14. Serhat Mermer, 16. Hakan Yavuz, 24. Mehmet Alaeddinoğlu, 9. Abdülkadir Akyıldız, 17. Ali Kucık, 12. Üstün Bilgi

Yedekler
99. Deniz Çınar, 33. Oğuzhan Yazıcı, 11. Sabit Hakan Yılmaz, 47. Şerif Doğan, 10. Ahmet Karadayı, 18. Gökay Iravul, 22. İsmail Düzgün, 20. Furkan Polat, 79. Hakan Erçelik, 38. Ömer Faruk Taş

Teknik Sorumlu
Ercümend Hülakü Coşkundere

Goller
Hakan Yavuz,36.dk (f), Furkan Polat,78.dk (f), İsmail Düzgün,90+2.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Üstün Bilgi 52.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Alaeddinoğlu 81.dk, Ali Kucık 75.dk, Üstün Bilgi 64.dk, Abdülkadir Akyıldız 64.dk, Hakan Yavuz 81.dk

Oyuna Girenler
İsmail Düzgün 81.dk, Ahmet Karadayı 75.dk, Furkan Polat 64.dk, Sabit Hakan Yılmaz 64.dk, Gökay Iravul 81.dk

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPORTetiş Yapı Elazığspor

Tetiş Yapı Elazığspor İlk 11
98. İbrahim Akdaş, 77. Eren Çinkılınç, 53. Hasan Ekici, 41. Muhammed Düzgüner, 5. Ömer Faruk Aydemir, 35. Gökhan Ekmen, 23. Kadir Taşoğlu, 8. Kadir Bekmezci, 14. Fırat Ergün, 18. Fırat Sefa Öncü, 88. Yusuf Ensar Poyrazlı

Yedekler
78. Ali Can, 6. Cihan Canpolat, 11. Salih Polatdemir, 99. Murathan Özen, 52. İzzet Topatar, 9. Cihan Aslan, 80. Ahmet Ormanoğlu, 75. Muhammed Umut Akbulut, 39. Ahmet Burak Solakel

Teknik Sorumlu
Cafer Aydın

Goller
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Kartlar
Çift Sarı Kart Ömer Faruk Aydemir 62.dk

Oyundan Çıkanlar
Kadir Bekmezci 71.dk, Kadir Taşoğlu 71.dk, Fırat Sefa Öncü 61.dk, Fırat Ergün 38.dk, Yusuf Ensar Poyrazlı 61.dk

Oyuna Girenler
Salih Polatdemir 71.dk, Ahmet Burak Solakel 71.dk, Cihan Aslan 61.dk, İzzet Topatar 38.dk, Muhammed Umut Akbulut 61.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor35267275228553
2Sakaryaspor351812563336630
3Kırşehir Belediyespor35198850276523
4Kırklarelispor351712656306326
5Van Spor351961054316323
6Bodrumspor351771175485827
7Etimesgut Belediyespor351771155295826
8Turgutluspor3516415445352-9
9Karacabey Belediyespor351310124839499
10Tarsus İdman Yurdu351310125347496
11Serik Belediyespor351213104746491
12Pendikspor351451658474711
13Pazarspor35145165656470
14Bayburt Özel İdare Spor3513517455544-10
15Sivas Belediyespor35913135147404
161922 Konyaspor3510916434539-2
17Kastamonuspor3581215294936-20
18Elazığspor359521478032-33
19Mamak FK3566233010824-78
20Kardemir Karabükspor351232131005-87

Fikstür

18.04.2021Başkent Akademi FK Pendikspor
22.04.2021Tarsus İdman Yurdu2-21922 Konyaspor
22.04.2021Bodrumspor2-3Bayburt Özel İdare Spor
22.04.2021Eyüpspor3-1Sivas Belediyespor
22.04.2021Karacabey Belediyespor2-2Serik Belediyespor
22.04.2021Kırklarelispor3-0Kastamonuspor
22.04.2021Kırşehir Belediyespor3-0Elazığspor
22.04.2021Pazarspor2-0Turgutluspor
22.04.2021Sakaryaspor3-1Kardemir Karabükspor
22.04.2021Van Spor1-0Etimesgut Belediyespor
22.04.2021Mamak FK1-6Pendikspor
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