Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara! Kırşehir’de etkili olan kar yağışı yüz yüze eğitime engel oldu. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

A+ A-

Kırşehir’de il genelinde bugün (25 Mart Çarşamba) yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. BU KAMU ÇALIŞANLARI DA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK! Kırşehir Valiliği yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimizce 25.03.2021 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.” ifadelerini kullandı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü kırşehiryüz yüze eğitim