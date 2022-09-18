Kırşehir'de koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden 10 yaş küçük eşini öldürdü, intihara kalkıştı

Kırşehir'de M.T. isimli kişi, boşanma aşamasındaki eşi Hatice T.'yi barışma teklifini reddetmesi üzerine silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan M.T. polis ekipleri tarafından bulunduğu sırada tabancayı başına ateşleyerek ağır yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Kırşehir'de koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden 10 yaş küçük eşini öldürdü, intihara kalkıştı

Alınan bilgilere göre olay Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu kendisinden 10 yaş küçük olan eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti.

Kırşehir'de koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden 10 yaş küçük eşini öldürdü, intihara kalkıştı

BARIŞMAK İSTEDİ, REDDELİNCE SİLAHLA VURDU

İddiaya göre M.T. barışmak istediği eşinden olumsuz cevap alınca yanında getirdiği tabancayla Hatice T.'yi vurdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırşehir'de koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden 10 yaş küçük eşini öldürdü, intihara kalkıştı

OLAYIN ARDINDAN KAÇTI, POLİS BULDU

Olayın ardından kaçan M.T. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde olduğu belirlenen M.T. polis ekiplerinin kendisini sıkıştırması sonucu paniğe kapıldı.

Kırşehir'de koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden 10 yaş küçük eşini öldürdü, intihara kalkıştı

SİLAHI BAŞINA ATEŞLEDİ

M.T. eşini vurarak öldürdüğü silahı başına ateşledi. Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Muharrem İnce 6'lı masayı hedef aldı! "6'lı masanın başarılı olma şansı yok"
Muharrem İnce 6'lı masayı hedef aldı! "6'lı masanın başarılı olma şansı yok"
Bakan Bilgin: Aralık ayında sevindirici haberler vereceğiz!
Bakan Bilgin: Aralık ayında sevindirici haberler vereceğiz!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem!
Fatih Erbakan'dan altılı masaya olay sözler! "6 tane benzemez bir araya gelmiş, atışmak dışında ortaya koyabildikleri bir şey yok"
Fatih Erbakan'dan altılı masaya olay sözler! "6 tane benzemez bir araya gelmiş, atışmak dışında ortaya koyabildikleri bir şey yok"
Son Haberler
Bulaşık makinenizi yanlış kullanıyorsunuz! Bu püf noktalar sayesinde uzun yıllar kullanabileceksiniz!
Bulaşık makinenizi yanlış kullanıyorsunuz! Bu püf noktalar sayesinde uzun yıllar kullanabileceksiniz!
Son dakika! Valilikten acı haber! Şehidimiz var!
Son dakika! Valilikten acı haber! Şehidimiz var!
Çok Okunanlar
Son dakika! Antalya'da korkutan deprem!
Son dakika! Antalya'da korkutan deprem!
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 520 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Aklınızı kullanın, bu ev kaçmaz! İstanbul'da 2+1 satılık sıfır daire 520 bin liradan satılıyor! Ulaşım araçlarına, hastaneye yürüme mesafesinde!
Yorumlananlar