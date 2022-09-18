Kırşehir'de koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden 10 yaş küçük eşini öldürdü, intihara kalkıştı

Alınan bilgilere göre olay Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu kendisinden 10 yaş küçük olan eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti.

BARIŞMAK İSTEDİ, REDDELİNCE SİLAHLA VURDU

İddiaya göre M.T. barışmak istediği eşinden olumsuz cevap alınca yanında getirdiği tabancayla Hatice T.'yi vurdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYIN ARDINDAN KAÇTI, POLİS BULDU

Olayın ardından kaçan M.T. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde olduğu belirlenen M.T. polis ekiplerinin kendisini sıkıştırması sonucu paniğe kapıldı.

SİLAHI BAŞINA ATEŞLEDİ

M.T. eşini vurarak öldürdüğü silahı başına ateşledi. Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.