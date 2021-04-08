Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 8 Nisan 2021 Perşembe hangi maçlar var?Fenerbahçe Beko- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Nasa Van Gölü oy nasıl verilir? NASA Van Gölü oylama linkiRamazan yaklaşırken fırınlar denetleniyorKars Belediyesi salgınla mücadelede temizliğe önem veriyor: Kaldırımlar köpüklendiKanal İstanbul itiraz dilekçesi online | Kanal İstanbul itiraz dilekçesi örneğiMüge Anlı canlı yayını bugün 8 Nisan Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman Açılımı'nın önemi konuşulduKoronavirüsün uğramadığı mahallede 387 gün sonra ilk vaka görüldüOsmancık İnal köyünde karantina 10 gün daha devam edecek
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kırşehir’de pideye zam geldi mi? Kırşehir Ramazan pidesi fiyatı 2021

Kırşehir’de pideye zam geldi mi? Kırşehir Ramazan pidesi fiyatı 2021

Kırşehir'de, ramazan ayı öncesi ramazan pidesi fiyatları Esnaf Odaları Birliği tarafından açıklandı. Peki Kırşehir’de Ramazan pideye zam geldi mi? Kırşehir Ramazan pidesi fiyatı 2021 cevabı haberimizde...

Kırşehir’de pideye zam geldi mi? Kırşehir Ramazan pidesi fiyatı 2021

Ramazan ayına sayılı günler kala Kırşehirli vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında pide fiyatları var. Kırşehir'de, ramazan ayı öncesi ramazan pidesi fiyatları Esnaf Odaları Birliği tarafından açıklandı. Kırşehir’de pideye zam geldi mi? Kırşehir Ramazan pidesi fiyatı 2021

KIRŞEHİR'DE PİDEYE ZAM GELDİ Mİ? KIRŞEHİR RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2021

Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, ramazan ayı ile birlikte sosyal medyada yer alan ekmek fiyatlarının değişeceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını 200 gram ekmeğin ise 1.50 lira olduğunu söyledi.

Ramazan ayı ile birlikte Kırşehir'de, 200 gram boş pide fiyatı 1,50 lira, 400 gram boş pide fiyatı 3,00 lira, ramazan ayına özel olarak üretilecek 300 gram yumurtalı ve

susamlı ramazan pidesi ise 3,00 liradan, 400 gram yumurtalı ve susamlı ramazan pidesi ise 4,00 liradan satışa sunulacak.

Fırsatçılara imkan tanınmamasını isteyen birlik başkanı Öztürk, "Fırsatçılık yapan işletmeleri Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığına veya Belediye Zabıta Müdürlüğüne şikayette bulununuz. Bizlerde gerekli her türlü kontrolle fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kırşehir’de pideye zam geldi mi? Kırşehir Ramazan pidesi fiyatı 2021

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT