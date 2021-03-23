Xiaomi MSA sürekli durduruldu hatası nedir? Çözümü var mı?23 Mart 2021 Salı TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de23 Mart 2021 Salı Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'daDoya Doya Moda All Star'ın yeni jürisi Umut eker kimdir? Kaç yaşında ve nereli?Karadeniz Teknik Üniversitesi sınavsız personel alımı 2020! KTÜ personel alımı başvuru şartları neler?Burak Özçivit Türkiye'yi tanıtacak!23 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT'de23 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taAÖL 2. dönem sınavları ne zaman bitecek 2021? Saat kaçta bitiyor?23 Mart 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Yol Arkadaşım Star'da
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kırşehir’deki iki lisede yüz yüze eğitime Kovid-19 arası

Kırşehir’deki iki lisede yüz yüze eğitime Kovid-19 arası

Kırşehir’de koronavirüs vakalarına rastlanılması nedeniyle İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi. Öğrenciler bu süreçte derslerine uzaktan eğitim ile devam edecek.

Kırşehir’deki iki lisede yüz yüze eğitime Kovid-19 arası

Kırşehir’deki koronavirüs vakalarına rastlanılması ve temaslıların bulunması nedeniyle iki lise kapatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirdi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir”  ifadelerine yer verildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT