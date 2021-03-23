Kırşehir’deki iki lisede yüz yüze eğitime Kovid-19 arası

Kırşehir’deki koronavirüs vakalarına rastlanılması ve temaslıların bulunması nedeniyle iki lise kapatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirdi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 vakasına rastlanması ve temaslıların bulunması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol altında tutmak amacıyla bahse konu okullarımızda 14 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine, bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.